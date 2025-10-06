Ankara'da yük asansörü faciası! Ortadan ikiye ayrıldı: 2 işçinin feci ölümü

Ankara'nın Mamak ilçesinde sabah saatlerinde feci bir olay yaşandı. Yapımı süren 15 katlı inşaatın 12'nci katındaki yük asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle ikiye ayrıldı.

2 İŞÇİNİN FECİ ÖLÜMÜ

Yük asansörünün ortadan ikiye ayrılması sonucu 12'nci katta çalışan 2 işçi, metrelerce yükseklikte yere düştü. İşçiler olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇEVREDEK GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından belediye ekipleri inşaat çalışmalarını durdurarak çevrede güvenlik önlemi aldı.