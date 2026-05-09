3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Konya'da Yeniden Refah Partili başkan Necati Sandal öldürüldü

Konya Beyşehir'de Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanı Necati Sandal, alacak-verecek meselesinden kaynaklanan kavgada vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da Yeniden Refah Partili başkan Necati Sandal öldürüldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 20:01

ilçesinde tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal, Adaköy Mahallesi’nde alacak meselesi nedeniyle bir grupla tartışmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Konya'da Yeniden Refah Partili başkan Necati Sandal öldürüldü

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Beyşehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Necati Sandal hayatını kaybetti.
Beyşehir ilçesinde tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal, alacak meselesi yüzünden bir grupla tartışmaya girdi.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen ve silahla yaralanan Sandal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Hayatını kaybeden Necati Sandal'ın Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanı olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilip silahla yaralanan Sandal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sandal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Öldürülen Necati Sandal'ın Huğlu Mahalle Başkanı olduğu öğrenildi.

