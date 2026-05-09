Beyşehir ilçesinde tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal, Adaköy Mahallesi’nde alacak meselesi nedeniyle bir grupla tartışmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ Konya'da Yeniden Refah Partili başkan Necati Sandal öldürüldü Beyşehir ilçesinde alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada Necati Sandal hayatını kaybetti. Beyşehir ilçesinde tüfek atölyesi bulunan Necati Sandal, alacak meselesi yüzünden bir grupla tartışmaya girdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilen ve silahla yaralanan Sandal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Necati Sandal'ın Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanı olduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darbedilip silahla yaralanan Sandal, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sandal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Öldürülen Necati Sandal'ın Yeniden Refah Partisi Huğlu Mahalle Başkanı olduğu öğrenildi.