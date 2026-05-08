Kübra Yapıcı'yı öldürenler sosyal medya hesabını kullanmışlar! Babası anlattı: Görünce yaşıyor sandık

Burdur'da vahşice öldürülen Kübra Yapıcı'nın katillerinin yaptığı hareket, Kübra'nın acılı babası tarafından açıklandı. Cinayetten sonra Kübra'nın sosyal medya hesabına giren katiller, beğeni atarak genç kızın yaşadığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışmış. Durumu anlatan baba "Biz ‘yaşıyor' deyip sevindik. Sabahında ölüm haberini aldık." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 02:26
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 02:29

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın (30) cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi Burdur'da yakılmış halde bulunmuştu.

Kübra Yapıcı'yı öldürenler sosyal medya hesabını kullanmışlar! Babası anlattı: Görünce yaşıyor sandık

Antalya'da 30 Nisan'dan beri kayıp olan Kübra Yapıcı'nın (30) cesedi, Burdur'da yakılmış halde bulundu ve olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
Yapıcı'nın silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından çıkarılıp yakıldığı belirlendi.
Olayla ilgili İlyas Umut D. ve Ataberk S. gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Cinayette kullanılan silah Ağlasun'da, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Korkuteli'ndeki barajda bulundu.
Yapıcı ailesinden kimlik tespiti için DNA örneği alındı.
Baba Yunus Yapıcı, kadın ve çocuk cinayetlerine verilen cezaların artırılmasını talep etti ve kızının kolundaki saatinin ile çantasının da kayıp olduğunu belirtti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

GÖMÜLDÜKTEN SONRA ÇIKARILARAK YAKILDI

Yapılan incelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

CESEDİN BİR BÖLÜMÜ BARAJDAN ÇIKTI

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayette kullanılan silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından bugün tutuklanma talebi ile adliyeye sevk edildi. 2 cinayet zanlısı şüpheli çıkarıldıkları mahkemece "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNE VE BABADAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Yapıcı ailesi, öğle saatlerinde kızlarının cenazesini alabilmek için Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Vücut bütünlüğü bozulan kızlarının kimlik tespiti için DNA örneği veren anne ve babanın son derece üzgün olduğu görüldü.

Örneğin alınmasının ardından Kübra Yapıcı'nın babası ile annesi ifade için emniyete götürüldü. Adli tıp morgundaki işlemler sürerken baba Yunus Yapıcı, İHA kameralarına özel açıklamalarda bulundu.

"EN YÜKSEK CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"

Yüreğinin yandığını belirten Yapıcı, kadın ve çocuk cinayetlerine verilen cezaların artırılmasını talep etti. Yapıcı, "Bu tip canilerin ortada gezmemesi gerek. Kimsenin çocuğunun canı bu kadar ucuz olmamalı. Bir daha gün yüzü görmemeli. En azından kadın ve çocuk katillerine idam çıkmasını istiyorum. Planlı yapılan bir cinayetin etkin pişmanlığı olmasın. Bu işe dahil olanlar her kimse en yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi.

"ONLAR ÖLDÜRSÜNLER DİYE Mİ, KIZIMIN GECELERİ ÜŞÜMEMESİ İÇİN NÖBET TUTTUM"

Tüm Türkiye halkına ve yetkililere teşekkür eden baba Yapıcı, "Ben bakamıyorum haberlere ama anlatıyorlar. Türkiye halkına ve yetkililerimize desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da unutturmayıp bu desteklerinin devamını istiyorum. Çünkü bu şekilde gitmez, gitmeyecek. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu acıyı yaşayan biliyor. Herkes empati yapsın ona göre karar verilsin.

Ben onun çocukluğunda sabahlara kadar uyku uyumadım, nöbet tuttum. Üşümesin diye üstünü örtüp büyüttüm. Onun için mi büyüttüm? Bunu yaşayan bilir. Herkes kendi çocuğunu gözünün önüne alsın ve ona göre karar versin. Benim tek ricam, en ufak dahil olana bile en az ağırlaştırılmış müebbet verilsin" diye konuştu.

"TABANCAYI KOYDUĞI YERİ NEDEN İŞARETLEMİŞ?"

Olaydaki suç aleti tabancanın saklandığı yerin işaretlenmiş olmasını da değerlendiren Yapıcı, "Silahın yerini niye belirlemiş gömdüğü yerde? Unutunca oradan çıkaracak ki işaret koymuş. Demek ki ikinciye bir daha niyetin var. Yazık herkes evladını bunlar için büyütmüyor. Bu insanın ciğerini parçalıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kafamız yerinden gitti. Bugün bana yarın sana. Buna hep birlikte dur dememiz lazım. Tüm Türkiye sağ olsun, hepsinden Allah razı olsun. Halk ile devlet el ele bunu bitirmeli."

"INSTAGRAMDAN BEĞENİ YAPMIŞLAR, YAŞIYOR SANDIK"

Baba yapıcı, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, "Haberi aldığımız sabahın akşamında Instagram'ına giriş ve beğeni gördük. Biz ‘yaşıyor' deyip sevindik. Oysa kendileri girmiş ve onlar atmış. Sosyal medya hesabına girdiyse hayatta dedik, sabahında ölüm haberini aldık. Çocuğumun telefonunun şifresini açmak için 60'ın üstünde deneme yapmışlar. Bir de diyorlar borcu var. Çocuk parasız değil ki sizden para alsın. Siz çocuğun IBAN'ını boşaltmak için bunu yaptınız. Parayı aldılar mı almadılar mı onu bilmiyorum ama uğraştıklarını ve yapamadıklarını duydum" ifadelerini kullandı.

KOLUNDA 80 BİN LİRALIK SAAT VARDI

Kızının geçen yıl 80 bin liraya saat aldığını ve bunun da ortada olmadığını da söyleyen Yapıcı, "Kolunda geçen sene 80 bin liraya aldığı saat vardı, o yok. Onu da almışlar demek ki. Çantası vardı o da yok, belki de içinde para vardı o yüzden onu da aldılar" dedi.

Son olarak kızının çok yufka yürekli olduğunu dile getiren Yunus Yapıcı, "Markette bir çocuk görürdü ona bir şeyler alırdı. Yaşlı görse de aynısını yapardı. Ona bu layık değildi, bu ona yapılmazdı. Düşündükçe kendimden geçiyorum. Devletimizden ve tüm Türkiye’den adalet bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

