Kurban satış alanında feci ölüm: Arkadaşını ziyarete geldi, yanarak can verdi

Gece saatlerinde kurban satış ve kesim yerinde bulunan esnafın kaldığı konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm alanı kaplayan yangını fark eden vatandaşlar, 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

Özetle

KONTEYNIR İÇİNDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda konteyner içerisinde bir kişinin cansız bedenini bulundu. Yapılan çalışmada hayatını kaybeden kişinin satış yerinde çalışan arkadaşını ziyarete gelen Bekir Yazıcı olduğu öğrenildi. Bekir Yazıcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

Kurban satışı yapan Başaran Demir isimli kişi gazetecilere yaptığı açıklamada " Misafir olarak arkadaşı gelmiş. Çay ve kahvelerini içmişler. Akşam on gibi evimize gidiyoruz. Saat 03.00 gibi arkadaşlar bizi arıyor. Yangın var deniyor. Cenaze var dediler biz de şaşırdık. Biz de şok olduk. Yaşamadığımız bir durum. Elektrikten mi başka bir durumdan mı olduğunu bilmiyoruz. Kesin net bilgi biz de bilmiyoruz. Biri demiş ki ben markete gidip geleyim sonra buralar alev almış" dedi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın ise itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.