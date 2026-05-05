3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kurban satış alanında feci ölüm: Arkadaşını ziyarete geldi, yanarak can verdi

İstanbul Eyüpsultan'da yer alan kurban satış kesim alanında gece saatlerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Feci şekilde can veren Bekir Yazıcı’nın arkadaşını ziyarete geldiği öğrenilirken, olayla ilgili Bekir Yazıcı'nın arkadaşı gözaltına alındı.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 11:41

Gece saatlerinde kurban satış ve kesim yerinde bulunan esnafın kaldığı konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede tüm alanı kaplayan yangını fark eden vatandaşlar, 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Kurban satış alanında feci ölüm: Arkadaşını ziyarete geldi, yanarak can verdi

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Gece saatlerinde kurban satış ve kesim yerindeki bir konteynırda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Yangın, gece saatlerinde kurban satış ve kesim yerinde bulunan bir konteynırda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
Yangın kısa sürede tüm alanı kapladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yapılan çalışmalarda konteyner içerisinde Bekir Yazıcı'ya ait cansız beden bulundu.
Hayatını kaybeden kişinin, satış yerinde çalışan arkadaşını ziyarete geldiği öğrenildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

KONTEYNIR İÇİNDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda içerisinde bir kişinin cansız bedenini bulundu. Yapılan çalışmada hayatını kaybeden kişinin satış yerinde çalışan arkadaşını ziyarete gelen Bekir Yazıcı olduğu öğrenildi. Bekir Yazıcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MİSAFİR OLARAK GELMİŞ

Kurban satışı yapan Başaran Demir isimli kişi gazetecilere yaptığı açıklamada " Misafir olarak arkadaşı gelmiş. Çay ve kahvelerini içmişler. Akşam on gibi evimize gidiyoruz. Saat 03.00 gibi arkadaşlar bizi arıyor. Yangın var deniyor. Cenaze var dediler biz de şaşırdık. Biz de şok olduk. Yaşamadığımız bir durum. Elektrikten mi başka bir durumdan mı olduğunu bilmiyoruz. Kesin net bilgi biz de bilmiyoruz. Biri demiş ki ben markete gidip geleyim sonra buralar alev almış" dedi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın ise itfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

