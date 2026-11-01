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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:13

Kuşadası'nda elinde bıçaklarla dehşet saçan 17 yaşındaki genç tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıplak ayakla ve ellerinde bıçaklarla cadde üzerinde koşarak paniğe neden olan bipolar hastası olduğu iddia edilen 17 yaşındaki S.K., polisin müdahalesiyle yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Kuşadası'nda elinde bıçaklarla dehşet saçan 17 yaşındaki genç tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 16:13
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 16:13

31 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinde 'nda meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, çıplak ayakla ve elinde bıçaklarla cadde üzerinde koşan bir şahsı gören vatandaşlar, durumu 'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 

BİBER GAZI VE BABASININ MÜDAHALESİYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kendisine zarar vereceğini söyleyerek bıçakları boğazına dayayan 17 yaşındaki S.K., polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen sakinleşmedi. Bir süre sonra yeniden koşmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Elindeki bıçaklarla bir giyim mağazasına giren S.K.'ye bu kez biber gazıyla müdahale edildi. Mağazadan çıkmamakta direnen şüpheliye, olay yerine gelen babası da müdahale etti. Çıkan arbede sırasında bir polis memuru da yere düştü.

Yaşanan olay sırasında işletmeci Turgay B. ile komşu dükkanda çalışan Fatma L. büyük şaşkınlık ve korku yaşadı. Mağazada yaşanan hareketli anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Babasının müdahalesiyle sakinleştirilen S.K., mağazadan çıkarılarak polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan ambulansa binmek istemediği belirtilen S.K., ekipler tarafından kontrol altına alınarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BİPOLAR HASTASI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ, TUTUKLANDI

Kimlik sorgusunda şahsın bipolar bozukluğu bulunduğu da iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklanarak İzmir Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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#112 acil çağrı merkezi
#cumhuriyet mahallesi
#Adnan Menderes Bulvarı
#S.k.
#Kuşadası Devlet Hastanesi
#3. Sayfa
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