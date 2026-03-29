İzmit’te 11 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşen olayda, 26 yaşındaki Fırat O.'nun kullandığı otomobile seyir halindeyken kurşun yağdırılmış, direğe çarparak duran araçtaki Fırat O. ağır yaralanmıştı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan şüphelilerden Taner A. (28), Kamer Y. (38), Devran G. (29) ve Salih G. (32) tutuklanırken, Erol N. (37) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Fırat O. ise uzun süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kuzeninin intikamını almak için akıl almaz plan: Kız arkadaşını, hasmının sevgilisi yaptı İzmit'te 11 Mayıs 2025'te Fırat O.'nun aracına düzenlenen silahlı saldırının, öldürülen kuzen Abdullah Güncan'ın intikamını almak için firari Emrah B. tarafından planlandığı ortaya çıktı. Saldırı, firari Emrah B. tarafından, 22 Nisan 2016'da öldürülen kuzeni Abdullah Güncan'ın intikamını almak amacıyla planlandı. Fırat O. ise daha önce Abdullah Güncan'ın öldürülmesi davasında suça sürüklenmiş çocuk sıfatıyla yargılanıp 4 yıl hapis yatmış ve 2020'de tahliye olmuştu. Saldırıyı gerçekleştirmek için Emrah B.'nin kız arkadaşı Kamer Y., Fırat O.'yu olay yerine çağırmak için kullanıldı. Tetikçi olarak anlaşılan Taner A., Kamer Y. tarafından İzmit'te karşılandı ve olay günü Fırat O.'nun aracına 11 el ateş etti. Kamer Y., Emrah B. tarafından tehdit edilerek susması ve Fırat O.'nun sağlık durumunu öğrenmesi yönünde baskı gördüğünü ifade etti.

ÖLDÜRÜLEN KUZENİN İNTİKAMINI ALMAK İÇİN PLANLANDI

Olaya ilişkin Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, saldırının azmettiricisi olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Emrah B.'nin (35), olayı İstanbul Sancaktepe'de 22 Nisan 2016'da öldürülen kuzenleri Abdullah Güncan'ın intikamını almak için planladığı vurgulandı.

Fırat O.'nun söz konusu cinayet davasında suça sürüklenmiş çocuk sıfatıyla yargılanıp 4 yıl hapis yattığı ve 2020'de tahliye olduğu bilgisi de iddianamede yer aldı.

Ayrıca iddianamede, Fırat O.'nun 16 Ocak 2025 tarihinde Sancaktepe'de otomobilinin İsmail G. ve yanında bulunan Muhammed A.T. tarafından kurşunlandığı, Fırat O.'nun bu olay nedeniyle şikayetçi olduğu ve İsmail G.'nin halen firar durumda olduğu belirtildi. İddianameye göre bu iki olay, Abdullah Güncan'ın yakınları ile Fırat O. arasında husumetin temelini oluşturdu.

11 EL ATEŞ EDEREK İSTANBUL'A KAÇTILAR

İddianamede, şüpheli Emrah B., Devran G. ve Salih G.'nin, kuzenleri Abdullah Güncan'ın öldürülmesi olayından sonra müştekiye kin besleyip öldürme fikrini oluşturdukları kaydedildi. Şüphelilerin iş birliği yaparak Emrah B.'nin kız arkadaşı Kamer Y.'yi Fırat O.'yu olay yerine çağırmak için kullandıkları, tetikçilik için anlaşılan Taner A.'nın olaydan birkaç gün önce İzmit'e çağrılarak Kamer Y. tarafından karşılandığı belirtildi. Olaydan bir gün önce Devran G., Salih G., Kamer Y. ve Taner A.'nın olay yerinde 3 kez keşif yaptığı, olay günü Kamer Y.'nin Erol N.'ye ait aracı alarak Taner A.'yı olay yerine götürdüğü ve Taner A.'nın müştekinin aracına 11 el ateş ederek İstanbul'a kaçtıkları vurgulandı.

“EMRAH BENİ KONUŞMAYA DEVAM ETMEM İÇİN İKNA ETTİ”

Sanık Kamer Y. de ifadesinde, Emrah G. ile gönül ilişkisi olduğunu anlatarak, "Emrah, daha önceden Fırat'ın, yanında kız arkadaşı varken dövdüğünü, bu sebeple karşılığı olarak Fırat'ı dövdürmek istediğini söyledi. Kendisi Fransa'ya gitti ve bana Fırat'ın Instagram adresini verdi, biz konuşmaya başladık. Cinsel içerikli konuşmaya başlayınca bu durumu Emrah'a söyledim. Ancak Emrah beni konuşmaya devam etmem için ikna etti. Emrah bana daha önceden tanıdığım Taner'in bu işi yapacağını söylemişti. Emrah beni aradı, Taner'in Ordu'dan İzmit'e geleceğini, otogardan almamı istedi, ben de Taner'i otogardan ticari taksi ile aldım ve kafeye geldik" diye konuştu.

“SADECE ARAÇTAN İNERKEN BİR KERE KAFA ATACAĞINI SÖYLEDİ”

Taner A. ile aralarında geçen konuşmaları detaylandıran Kamer Y., şöyle konuştu:

"Taner'e, Fırat'ın fiziksel olarak kendisinden daha güçlü olduğunu, Fırat'a nasıl karşı koyabileceğini sorduğumda, kendisi bana sadece araçtan inerken bir kere kafa atacağını söyledi. Daha sonra biz Taner ile ayrıldık. Taner'in İstanbul'a taksiyle gittiğini gördüm. Bir kaç saat sonra ben çarşıdayken Devran, Taner ve yanlarında tanımadığım bir şahıs ile yanıma geldiler. Sonra hep beraber olay yerine keşif için Devran'ın talimatı ile gitmeye karar verdik, bu sürede bana yeni bir telefon ve hat verdiler. Bunu da Emrah söylemişti. Kendi telefon numaramı Fırat'a vermemi istemedi. Ben de beni kıskandığını düşündüm."

“OTELDE BULUŞMAK İÇİN SÖZLEŞTİK”

Keşifin ardından buluşma gününü de anlatan Kamer Y., "Fırat benimle buluşmak istedi, otelde buluşmak için sözleştik. Beni önce evden alacaktı, durumu Emrah'a anlattım. Emrah, 'Buluşabilirsin' dedi. Taner, İstanbul'dan taksi ile geldi. Ben de onu arkadaşım Erol'dan aldığım araç ile Taner'i aldım. Erol ile benim aram çok iyi olduğu için kendisinden arabayı rica ettim. Olay yerinde Taner'i indirdim. Fırat'ın aracının ışıklarını gördüm. Ben de arabadan inmek için yeltendiğimde Taner bana, 'Sen inme' dedi. Kendisi arabadan indikten yaklaşık bir dakika sonra 6-7 el ateş sesi duydum. Sonrasında Taner benim aracıma bindi ben şok geçirdim, yardım çağırmak için telefonumu elime aldığımda Taner benim telefonumu elimden alıp, torpidoya vurarak kırdı, silahı belinden çıkarıp, sağ kolumun altına dayadı, 'Bir tane indirdim, seni de indiririm, dediğim yere sür' dedi. Korktuğum için arabayı sürdüm, İstanbul'da Taner'i bıraktım" dedi.

"KADINLIK DUYGULARIMIN ÖNÜNE GEÇEMEDİM"

Olay sonrası Kuruçeşme'ye dönerek aracı Erol N.'ye verdiğini söyleyen Kamer Y., ertesi gün Emrah G.'nin kendisini arayarak Devran G. ve Taner A.'nın numaralarını sildirdiğini anlattı. Kamer Y., "Emrah, 'Sakın bizi patlatma. Ben Fransada'yım, Taner'i de yanıma aldıracağım. Orada tek kalan sensin, 30 yıl yatarsın' şeklinde söylemleriyle birlikte kızımın okulunu da bildiğini söyleyerek tehditkar konuştu. Emrah sonradan benim üzerimde baskı kurmaya çalıştı. Fırat'ın sağlık durumunu öğrenmemi istedi. Ben de Umuttepe'de hemşire olan arkadaşımı aradım. Bilgi alıp alamayacağımı sordum, o da adli vaka olduğu için bilgi veremeyeceğini söyledi. Sonrasında polisler bizi yakaladı. Çok pişmanım, ben kimseyi öldürme kastıyla hareket etmedim. Sadece kadınlık duygularımın önüne geçemedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum" diye konuştu.