Mahkemede erken doğum paniği: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A. (46) ile S.Ç. (42) gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları ve dini nikahla evli oldukları öğrenilen çiftin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İFADE VERİRKEN SANCISI TUTTU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen S.Ç.’nin mahkemede ifade verdiği sırada sancısı tuttu.

Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan kadına duruşma salonunda serum takıldı ve ilk müdahale yapıldı. S.C.'nin düşük yapma tehlikesi üzerine ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Çiftin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.