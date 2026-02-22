Menü Kapat
TGRT Haber
 Şenay Yurtalan

Mahkemede erken doğum paniği: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Samsun’da uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 5 aylık hamile şüpheli ifade verirken sancılandı. Bunun üzerine duruşmaya ara verilirken, şüpheli kadın erken doğum riskiyle kadın hastaneye kaldırıldı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2026
17:33
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
17:33

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A. (46) ile S.Ç. (42) gözaltına alındı. Aynı evde yaşadıkları ve dini nikahla evli oldukları öğrenilen çiftin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İFADE VERİRKEN SANCISI TUTTU

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 5 aylık olduğu öğrenilen S.Ç.’nin mahkemede ifade verdiği sırada sancısı tuttu.

Mahkemede erken doğum paniği: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı

Görevlilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine adliyeye sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan kadına duruşma salonunda serum takıldı ve ilk müdahale yapıldı. S.C.'nin düşük yapma tehlikesi üzerine ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Kadın ve Çocuk Hastanesine sevk edildi. Çiftin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

