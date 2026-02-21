Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı! Konuşmalar ortaya çıktı

Türkiye genelinde başlatılan uyuşturucu operasyonları fenomen ve ünlülere de sıçradı. Yapılan operasyonlar ve soruşturmalar tüm hızıyla devam ederken çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Sosyal medya uygulaması Telegram'da dönen uyuşturucu pazarlığı mecranın uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geldiğini ortaya koydu.

MADDELERİ BÖYLE PAZARLIYORLAR

Zehir tacirleri, ilk olarak gönderdikleri otomatik mesajda ürünlerinin üst düzey kalitede olduğunu belirtiyor, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" diyor.

Gizlilik gereği ilk olarak alıcının konumunu soran şahıslar, daha sonra uyuşturucu maddeleri sıralıyor ve karşıdaki kişinin hangi üründen ne miktarda almak istediğini soruyor.

KRİPTOYLA ÖDEME İSTİYORLAR

Ayrıca satıcılar madde alışverişlerinin gizliliğini korumak için ödemenin kripto ile yapılmasını istiyor. Bu yüzden de IBAN ödemelerinde artı olarak yüzde 20 oranında komisyon istiyor.

Zehir taciri, yüksek miktarda kokain almak istediğimizi söylememiz üzerine, elinde o kadar uyuşturucu olmadığını, eğer beklersek 1-2 ay sonra temin edebileceğini söyledi. Satıcı, güven ortamının oluşması için önce az miktarda bir alım yapılmasını da sözlerine ekledi.