Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı! Konuşmalar ortaya çıktı

Sosyal medya uygulaması Telegram'da gerçekleşen uyuşturucu ticaretine ait konuşmalar durumun ne kadar vahim olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Uyuşturucu ticaretinin de merkezi haline gelen Telegram'da konuşlanan zehir tacirlerinin ilk olarak gönderdikleri otomatik mesajla ürünlerini tanıttığı ortaya çıktı. İşte sanal medyada dönen uyuşturucu pazarlığı...

Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı! Konuşmalar ortaya çıktı
Türkiye genelinde başlatılan uyuşturucu operasyonları fenomen ve ünlülere de sıçradı. Yapılan operasyonlar ve soruşturmalar tüm hızıyla devam ederken çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. uygulaması 'da dönen uyuşturucu pazarlığı mecranın uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geldiğini ortaya koydu.

MADDELERİ BÖYLE PAZARLIYORLAR

, ilk olarak gönderdikleri otomatik mesajda ürünlerinin üst düzey kalitede olduğunu belirtiyor, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" diyor.

Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı! Konuşmalar ortaya çıktı

Gizlilik gereği ilk olarak alıcının konumunu soran şahıslar, daha sonra uyuşturucu maddeleri sıralıyor ve karşıdaki kişinin hangi üründen ne miktarda almak istediğini soruyor.

KRİPTOYLA ÖDEME İSTİYORLAR

Ayrıca satıcılar madde alışverişlerinin gizliliğini korumak için ödemenin kripto ile yapılmasını istiyor. Bu yüzden de IBAN ödemelerinde artı olarak yüzde 20 oranında komisyon istiyor.

Zehir taciri, yüksek miktarda kokain almak istediğimizi söylememiz üzerine, elinde o kadar uyuşturucu olmadığını, eğer beklersek 1-2 ay sonra temin edebileceğini söyledi. Satıcı, güven ortamının oluşması için önce az miktarda bir alım yapılmasını da sözlerine ekledi.

