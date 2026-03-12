Manisa’da sürücüye rekor ceza: ‘Dur’ ihtarına uymayanları bir kere daha düşündürdü

Salihli’de Eski Garaj Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri G.A.’nın kullandığı aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü gaza basarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında bir araca çarptıktan sonra bir müddet daha kaçan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından Kamil Sezer Caddesi’nde yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin alkolden dolayı daha önce el konulduğu öğrenildi.

699 BİN 246 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekipleri tarafından araç trafikten men edilirken, sürücü "ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, genel güvenliği tehlikeye sokma" suçlarından toplam 699 bin 246 lira para cezası uygulandı. Öte yandan, şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.