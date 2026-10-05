Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:34

Manisa'daki vahşette yeni detaylar! Cinayetin sırrı balistik raporuyla ortaya çıktı

Manisa'da İsa Acar ile eşi Mümine Acar cinayetindeki sır düğüm balistik raporuyla çözüldü. Aynı gün ormanda ölü bulunan İlhan Ağlamazlar'ın tabancasının, Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan silahla aynı olduğu tespit edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 13:34

'nın ilçesinde sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ve eşi Mümine Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti. Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

Manisa'daki vahşette yeni detaylar! Cinayetin sırrı balistik raporuyla ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa ve Mümine Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Manisa'daki vahşette yeni detaylar! Cinayetin sırrı balistik raporuyla ortaya çıktı

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümünün ardından jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Mahalle girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının da incelendiği soruşturma kapsamında, aynı gün Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki çamlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan İlhan Ağlamazlar'ın izine ulaşıldı.

Manisa'daki vahşette yeni detaylar! Cinayetin sırrı balistik raporuyla ortaya çıktı

ÇİFTÇİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Ağlamazlar'ın kullandığı tabancaya yönelik balistik incelemede, silahın Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan tabancayla aynı olduğu tespit edildi. Raporda, Ağlamazlar'ın kullandığı tabancayla İsa ve Mümine Acar çiftini öldürdüğü, ardından da intihar ettiği değerlendirmesine yer verildi. İlhan Ağlamazlar ile İsa Acar arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için tehlikeli bant alarmı! İslam Memiş, 'kafa karışıklığı bekliyorum' diyerek uyardı
Bursa'da şüpheli ölüm: Haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#manisa
#yunusemre
#İsa Acar
#Mümine Acar
#İlhan Ağlamazlar
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.