Manisa'daki vahşette yeni detaylar! Cinayetin sırrı balistik raporuyla ortaya çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sanayide oto kaporta dükkanı işleten İsa Acar ve eşi Mümine Acar'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için çiftin evine gitti. Saat 14.00 sıralarında eve giren yakınları, Acar çiftini kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İsa ve Mümine Acar çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede çiftin tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Geçen yıl evlendikleri öğrenilen çiftin ölümünün ardından jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Mahalle girişindeki güvenlik kamerası kayıtlarının da incelendiği soruşturma kapsamında, aynı gün Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınındaki çamlık alanda başından tabancayla vurulmuş halde bulunan İlhan Ağlamazlar'ın izine ulaşıldı.

ÇİFTÇİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Ağlamazlar'ın kullandığı tabancaya yönelik balistik incelemede, silahın Acar çiftinin öldürülmesinde kullanılan tabancayla aynı olduğu tespit edildi. Raporda, Ağlamazlar'ın kullandığı tabancayla İsa ve Mümine Acar çiftini öldürdüğü, ardından da intihar ettiği değerlendirmesine yer verildi. İlhan Ağlamazlar ile İsa Acar arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.