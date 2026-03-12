Mardin’de 16 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu: Baba ve abi gözaltına alındı

Kategoriler
Dün akşam 16 yaşındaki Z.S'nin Kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş halde bulunduğu ihbarı yapılması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Otopside çocuğun vücudunda darp izleri tespit edilmesi üzerine olaya ilişkin babası A.S. ve ağabeyi H.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
A.S. ve H.S'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, çocuğun cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.