Mazıdağı’ndaki 16 yaşındaki Zuhal'in şüpheli ölümünde 'darp' itirafı geldi: Baba tutuklandı ağabey serbest

Mazıdağı ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi’nde dün 16 yaşındaki Zuhal S., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olayla ilgili ağabeyi ve babası gözaltına alınmıştı.

AĞABEY SERBEST BABA TUTUKLANDI

Emniyette ifade veren ağabeyi, olay saatinde uykuda olduğunu ve silah sesiyle uyandığını iddia etti. Baba H.S. ise ifadesinde, olaydan önce kızını hortumla darp ettiğini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edilen baba ve oğul, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, baba H.S.’nin olay öncesinde kızını darp ettiği gerekçesiyle "yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ağabey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.