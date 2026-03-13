Menü Kapat
TGRT Haber
Mazıdağı’ndaki 16 yaşındaki Zuhal'in şüpheli ölümünde 'darp' itirafı geldi: Baba tutuklandı ağabey serbest

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evinde ateşli silahla hayatını kaybetmiş halde bulunan 16 yaşındaki Zuhal S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Gözaltına alınan baba H.S., ifadesinde kızına şiddet uyguladığını kabul ederken, çıkarıldığı mahkemece "yaralama" suçundan tutuklandı. Adli kontrolle serbest bırakılan ağabey ise silah sesiyle uyandığını iddia etti.

Mazıdağı'ndaki 16 yaşındaki Zuhal'in şüpheli ölümünde 'darp' itirafı geldi: Baba tutuklandı ağabey serbest
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 02:16
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 02:16

ilçesine bağlı Poyraz Mahallesi’nde dün 16 yaşındaki Zuhal S., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, olayla ilgili ağabeyi ve babası gözaltına alınmıştı.

Mazıdağı’ndaki 16 yaşındaki Zuhal'in şüpheli ölümünde 'darp' itirafı geldi: Baba tutuklandı ağabey serbest

AĞABEY SERBEST BABA TUTUKLANDI

Emniyette ifade veren ağabeyi, olay saatinde uykuda olduğunu ve silah sesiyle uyandığını iddia etti. Baba H.S. ise ifadesinde, olaydan önce kızını hortumla darp ettiğini kabul etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mardin Adliyesine sevk edilen baba ve oğul, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, baba H.S.’nin olay öncesinde kızını darp ettiği gerekçesiyle "" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ağabey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

