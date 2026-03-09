Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Merdivenle balkona çıktılar: 2 kadını bağlayıp evi soydular

Kadıköy'de 3 şüpheli, ellerinde getirdikleri merdivenle balkona çıktılar. Eve giren şahıslar evdeki 2 kadını bağlayarak, kasadan 1 milyon lira ile ziynet eşyası çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde şüpheliler yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 18:08

Kadıköy’de sabah erken saatlerde 2 şüpheli, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın birinci katındaki bir dairenin balkonuna, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni kullanarak çıktı. Bir şüpheli dışarıyı izlerken, balkondan eve giren 2 şüpheli ise N.F.P. ve bakıcı olarak çalışan M.K'yi bağladı. Yatak odasında bulunan kasadan 1 milyon lira ile ziynet eşyalarını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

46 BİN 900 LİRA, 2 ALTIN BİLEKLİK VE KOLYE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evden çıkmalarının ardından bağlarından kurtulan kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, mağdurların ifadesine başvurup şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da düzenlenen operasyonda, zanlılardan T.A. (35) gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 46 bin 900 lira, 2 altın bileklik ve kolye ele geçirildi.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerle irtibatta olduğu değerlendirilen A.S. de yakalandı. Şüphelilerden F.A. (26) ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanı görevlilerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arsız hırsız pes dedirtti! Girdiği kafede yedi, içti, ısındı, paraları çaldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aynı iş yerinden tam 13 kez hırsızlık yaptı: Dükkan sahibi fark edince hapsi boyladı
ETİKETLER
#hırsızlık
#soygun
#gözaltı
#Polisi Operasyonu
#Yakalanan Şüpheliler
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.