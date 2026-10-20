Mersin’de 9 Ekim 2016 tarihinde apartmanın bahçesinde oturan Furkan Coşkun’un yanında S.G. ve E.K. isimli şahıslar geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üçlü arasında tartışma çıktı ve genç adamı darp etmeye başladı. Ardından 2 şahıs Coşkun'u döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı.

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HABERİN ÖZETİ Mersin'de 10 yıllık sır dosya yeniden açıldı: 'Kasten öldürme' soruşturmasında 6 gözaltı Mersin'de 2016 yılında darbedilerek kaçırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Furkan Coşkun ile ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturma başlatıldı ve 6 şüpheli gözaltına alındı. Furkan Coşkun, 9 Ekim 2016'da apartman bahçesinde tartıştığı S.G. ve E.K. tarafından darbedilerek bir araca bindirilip kaçırıldı. Olayın ardından yakalanan ve üzerlerinde gencin cep telefonu bulunan şüpheliler, Coşkun'un ormanlık alanda ellerinden kurtulup kaçtığını iddia etti ve o dönem mahkemece tutuklandı. Polis ve AKUT ekiplerinin ormanlık alanda günlerce süren aramalarına rağmen Furkan Coşkun bulunamadı. Aradan geçen yıllarda yaşadığına dair hiçbir emare bulunamayan Coşkun hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturma başlattı. Yürütülen yeni soruşturma kapsamında adli işlem başlatılan 9 şahıstan gözaltı kararı verilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

FURKAN COŞKUN’DAN BİR DAHA HABER ALINAMADI

O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 2 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden gencin cep telefonu çıktı.

ELLERİNDEN KURTULUP KAÇTIĞINI SÖYLEDİLER

Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gencin izine rastlayamadı. Günlerce süren aramalara rağmen şahıs bulunamadı, 2 şüpheli ise mahkemece o dönem tutuklandı.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TEKRAR SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp olduğu iddia edilen ancak hiçbir şekilde yaşadığına dair emare bulunamayan Furkan Coşkun ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla evinin önünden alıkonulan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Coşkun'la ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturmaya başlandı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesine 9 şahıs belirlenerek adli işlem başlatıldı, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltı kararı verilen 6 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.