Mersin'de 10 yıllık sır dosya yeniden açıldı: 'Kasten öldürme' soruşturmasında 6 gözaltı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin’de 9 Ekim 2016 tarihinde apartmanın bahçesinde oturan Furkan Coşkun’un yanında S.G. ve E.K. isimli şahıslar geldi. Gece yarısı sitenin bahçesinde bir süre sohbet eden üçlü arasında tartışma çıktı ve genç adamı darp etmeye başladı. Ardından 2 şahıs Coşkun'u döverek sitenin dışına çıkarıp bir araca bindirerek uzaklaştı.
O günden sonra çocuklarından haber alamayan ailenin şikayeti üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra 2 şahsı gözaltına aldı. Zanlıların üzerinden gencin cep telefonu çıktı.
Şüphelilerin polisteki ifadesinde, kaçırdıkları Coşkun'u ormanlık bir alana götürdüklerini, burada dövmeye devam ettikleri sırada ellerinden kurtulup kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Zanlıların ifadesi doğrultusunda ormanlık alanda arama çalışması yapan polis ve AKUT ekipleri, gencin izine rastlayamadı. Günlerce süren aramalara rağmen şahıs bulunamadı, 2 şüpheli ise mahkemece o dönem tutuklandı.
Aradan 10 yıl geçmesine rağmen kayıp olduğu iddia edilen ancak hiçbir şekilde yaşadığına dair emare bulunamayan Furkan Coşkun ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık talimatıyla evinin önünden alıkonulan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Coşkun'la ilgili 'Kasten Öldürme' suçundan tekrar soruşturmaya başlandı.
Soruşturma çerçevesine 9 şahıs belirlenerek adli işlem başlatıldı, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltı kararı verilen 6 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler adli işlemleri için emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.