Minibüs ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralı var

Samsun'un İlkadım ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Zafer Mahallesi Fuar Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki A.C.F.'nin kullandığı motosiklet, 39 yaşındaki V.D.'nin kullandığı yolcu minibüsünün sağından geçerken önce minibüsün aynasına sonra yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.C.F. ve yolcu konumunda buluna 21 yaşındaki A.C. yola savrularak ağır yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yolcu konumunda bulunan A.C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Motosiklet sürücüsünün Samsun Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.