Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi ve takibi" kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde önemli operasyona imza atıldı.

HABERİN ÖZETİ Minibüsten "Cephanelik" çıktı: Kocaeli'de dev silah operasyonu

60 TABANCA VE YÜZLERCE TABANCA PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda yüklü miktarda silah taşıdığına yönelik değerlendirme yapılan bir araç hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Operasyon düzenlenen araçta yapılan aramada gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 2 bin Amerikan dolarına el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.