Minibüsten "Cephanelik" çıktı: Kocaeli’de dev silah operasyonu

Kocaeli TEM Otoyolu'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan minibüste yapılan aramada 60 tabanca ile çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ:
25.04.2026
saat ikonu 15:18
GÜNCELLEME:
25.04.2026
saat ikonu 15:18

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi ve takibi" kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde önemli operasyona imza atıldı.

Kocaeli Emniyeti, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik bir operasyonda TEM Otoyolu'nda durdurulan bir araçta yüklü miktarda silah ele geçirdi.
Operasyonda gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ele geçirildi.
Suçtan elde edildiği düşünülen 2 bin Amerikan dolarına da el konuldu.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
60 TABANCA VE YÜZLERCE TABANCA PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ

ilçesi TEM Otoyolu'nda yüklü miktarda silah taşıdığına yönelik değerlendirme yapılan bir araç hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. düzenlenen araçta yapılan aramada gizlenmiş halde 60 tabanca, 60 silah kutusu, 120 şarjör, 120 harbi ve 120 kabza aparatı ele geçirildi.

Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 2 bin Amerikan dolarına el konuldu. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

