Muğla'da korkutan ambulans kazası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ortakent Bayraklı Kavşağı oldu. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis'ten Bodrum Devlet Hastanesi'ne giden ve sirenleri açık olan ambulans, kavşakta önüne çıkan cipe çarpmamak için manevra yaptı. Yaptığı manevrayla yol kenarına savrulan ambulans, tabela direğine çarparak devrildi.

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkililere bildirilmesiyle birlikte olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapanırken trafik akışı alternatif yollardan sağlandı.

Kaza sonrası ambulanstaki 3 sağlık personeli ile hasta, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.