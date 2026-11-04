Muş'ta virajı alamayan pikap takla attı: Ölü ve yaralılar var

Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde İ.A. isimli şahsın yönetimindeki pikap, virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan 5 kişiden F.A. ve A.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İ. A., A.A. ve M.A. ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.