Muş'ta virajı alamayan pikap takla attı: Ölü ve yaralılar var

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İstanbul
Muş merkeze bağlı Kızılağaç beldesinin Kurtuluş mevkiinde İ.A. isimli şahsın yönetimindeki pikap, virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede araçta bulunan 5 kişiden F.A. ve A.A. olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü İ. A., A.A. ve M.A. ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.