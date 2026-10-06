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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:08

Nevşehir’de Feci Kaza: İş Yerinin Duvarına Çarparak Takla Attı!

Nevşehir’de iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Aynı yönde ilerleyen iki otomobil, bir anda çarpışınca feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından 7 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:08

’de aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışmasıyla korkunç bir yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen kazanın sonucunda 7 kişi yaralandı.

Nevşehir’de Feci Kaza: İş Yerinin Duvarına Çarparak Takla Attı!

İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPARAK TAKLA ATTI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri taklalarla yola savrulurken, diğeri ise yaklaşık 50 metre ileride bulunan iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Kazanın sonucunda 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. ARAÇLARDA SIKIŞTILAR

Nevşehir’de Feci Kaza: İş Yerinin Duvarına Çarparak Takla Attı!

ARAÇLARDA MAHSUR KALDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerden ilk müdahaleyi, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipleri yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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ETİKETLER
#nevşehir
#itfaiye
#kaza
#Otomobil
#sağlık ekipleri
#3. Sayfa
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