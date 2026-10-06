Nevşehir’de Feci Kaza: İş Yerinin Duvarına Çarparak Takla Attı!

Nevşehir’de aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışmasıyla korkunç bir kaza yaşandı. Nedeni henüz belirlenemeyen kazanın sonucunda 7 kişi yaralandı.

İŞ YERİNİN DUVARINA ÇARPARAK TAKLA ATTI

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri taklalarla yola savrulurken, diğeri ise yaklaşık 50 metre ileride bulunan iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Kazanın sonucunda 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. ARAÇLARDA SIKIŞTILAR

ARAÇLARDA MAHSUR KALDILAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerden ilk müdahaleyi, araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için itfaiye ekipleri yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.