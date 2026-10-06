Hatay'da yürek yakan kaza: 45 günlük evli çift motosiklet kazasında ağır yaralandı

Hatay’ın Payas ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Çetinkaya idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çetinkaya ve yolcu olarak bulunan eşi motosikletten yere düşerek savruldu. Yaralanarak hastaneye kaldırılan çiftin henüz 45 gün önce evlendikleri ortaya çıkarken, Ömer Çetinkaya’nın başından aldığı darbe nedeniyle durumunun ağır olduğu belirtildi. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.