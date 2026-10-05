Trabzon'da tünel içinde dehşet kaza: Beton mikserine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi

Trabzon’un Maçka ilçesi Kiremitli Mahallesi’ndeki T2 Tüneli’nde meydana gelen feci kazada, Gümüşhane istikametine seyir halindeki bir otomobil, önünde giden beton mikserinin tekerine çarparak takla attı. Çarpışmanın etkisiyle bir anda alev topuna dönen otomobilin sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Tünel içerisindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan dehşet kaza sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.