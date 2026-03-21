Niğde'de feci kaza! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, ilçeye bağlı Keçikalesi beldesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Feci kazada otomobilde bulunan 31 yaşındaki Ferdi Bıyık ve 31 yaşındaki Gökhan Ö. yaralandı.

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahelesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ferdi Bıyık hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Gökhan Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.