 Yasin Aşan

Odundan sızan duman faciaya neden oldu! 1 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

Düzce'de Ozanlar Mahallesi'nde acı bir olay yaşandı. Gece saatlerinde sobadan çıkarılan ve tütmeye devam eden bir odun, 55 yaşındaki engelli kadını hayattan kopardı. Korkunç olayda hastanelere kaldırılan dede ve iki torunu da tedavi altına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
11:55
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
11:55

'de gece saatlerinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Ozanlar Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sobadan çıkarılan ve tütmeye devam eden bir odun, kova içerisine konuldu. Ayşe ve Cansu C. kardeşler, sabah olduğunda baş ağrısıyla uyandı. İki kardeş, aynı evde yaşadıkları yüzde 85 engelli 55 yaşındaki Nevin Gürgen'i hareketsiz, dedeleri Muzaffer C.'yi ise bitkin halde bulması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Odundan sızan duman faciaya neden oldu! 1 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken sağlık personeli yaptığı kontrolde, Nevin Gürgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dumandan etkilenen dede Muzaffer C. ile torunlar Ayşe ve Cansu C. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muzaffer C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Odundan sızan duman faciaya neden oldu! 1 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

"DUMANDAN ZEHİRLENME OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Ozanlar Mahalle Muhtarı Bülent Keser, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Ambulans çağrıldı ancak maalesef Nevin kardeşimiz hayatını kaybetti. Dede ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Olayın nedenine ilişkin incelemeler yapıldı. Savcılık ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Evde soba ve küller olduğu görüldü. Büyük ihtimalle dumandan olduğu düşünülüyor. Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı" dedi.

Odundan sızan duman faciaya neden oldu! 1 kişi öldü, 3 kişi tedavi altında

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#yangın
#düzce
#ölüm
#zehirlenme
#karbondioksit
#3. Sayfa
