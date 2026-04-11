Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katiline 126 yıl hapis istendi: Okulu av sahasına çevirmiş

Lise öğretmeni Fatma Nur Çelik’in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde zanlı hakkında Çelik'i hayattan koparıp 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle, "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürme" suçundan ve 6 kişiyi de yaralaması nedeniyle "Çocuğa Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs", "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Tasarlayarak Canavarca Hisle Öldürmeye Teşebbüs" suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis istendi.

CİNAYETİ AYLAR ÖNCESİNDEN TASARLAMIŞ

Savcılığın yürüttüğü soruşturmada kan donduran detaylar ortaya çıktı. 17 yaşındaki sanık Furkan Bakalım cinayeti aylar öncesinden tasarladığı ve okulu adeta bir "av sahasına" çevirdiği öğrenildi.

UYGUN ANI BEKLEMİŞ

Sanığın olay günü öğretmenlerin hangi sınıfta olduğunu tespit ettiği ve katlar arasında gezerek uygun anı beklediği ve tuvalette saklandığı kamera kayıtlarıyla kesinleşti.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Sanık Furkan Bakalım’ın akıl sağlığının yerinde olduğu Adli Tıp raporu ile tespit edilirken, eylemi "öldürme kastıyla" gerçekleştirdiği belgelendi.

"BİRİNİ ÖLDÜRMEK İSTİYORUM"

Daha önce "Birini öldürmek istiyorum" dediği öğrenilen Bakalım'ın, çevresinde seri katil dizisine atıfla "Dexter" lakabıyla anıldığı öğrenildi.

KATLİAM TEMALI OYUNLARA SAPLANTILI

Savcılık tarafından yapılan dijital incelemelerde ise sanığın; katliam temalı oyunlara saplantılı olduğu görüldü.