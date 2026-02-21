Okul tuvaletinde kahreden olay! 5. sınıf öğrencisi ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesindeki Sakarya İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi Öylü Şenli'den acı haber geldi.

KRONİK KALP HASTASI ÇIKTI

Kronik kalp hastası olduğu öğrenilen Şenli, teneffüs sırasında fenalaşarak lavaboya gitti. Bir süre sonra okul tuvaletinde yerde bulunan öğrenci için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

KÜÇÜK KIZ KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şenli, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜYE BOĞDU

Öykü Şenli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere öğretmenleri, arkadaşları ve eğitim camiasını üzüntüye boğdu.