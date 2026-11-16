Önce otomobil çarptı, sonra üzerinden servis minibüsü geçti: 61 yaşındaki vatandaşın feci sonu

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İstanbul
Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 1965 doğumlu Mehmet Önalan, caddede yolun karşısına geçmek istedi. Önalan, yolun ortasına geldiğinde M.Y.K.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İlk çarpmanın etkisiyle yerde kalan Önalan’ın üzerinden bu kez N.Ö.’nğn kullandığı servis aracı geçti.
Peş peşe yaşanan iki çarpmanın ardından Mehmet Önalan ağır şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Önalan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mehmet Önalan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsü M.Y.K. ile servis aracının sürücüsü N.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.