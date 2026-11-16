Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 1965 doğumlu Mehmet Önalan, caddede yolun karşısına geçmek istedi. Önalan, yolun ortasına geldiğinde M.Y.K.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. İlk çarpmanın etkisiyle yerde kalan Önalan’ın üzerinden bu kez N.Ö.’nğn kullandığı servis aracı geçti.

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HABERİN ÖZETİ Önce otomobil çarptı, sonra üzerinden servis minibüsü geçti: 61 yaşındaki vatandaşın feci sonu Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Önalan, peş peşe bir otomobil ve bir servis aracının çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. 1965 doğumlu Mehmet Önalan, caddede yolun ortasına geldiğinde M.Y.K.'nin kullandığı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Yerde kalan Önalan'ın üzerinden daha sonra N.Ö.'nün kullandığı servis aracı geçti. Yapılan incelemelerde Önalan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi ve cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.Y.K. ile servis aracı sürücüsü N.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın meydana geliş şeklinin tespiti amacıyla inceleme başlatıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Peş peşe yaşanan iki çarpmanın ardından Mehmet Önalan ağır şekilde yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Önalan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAZAYA KARIŞAN İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Mehmet Önalan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi amacıyla olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kazaya karışan otomobilin sürücüsü M.Y.K. ile servis aracının sürücüsü N.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.