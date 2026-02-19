Menü Kapat
 Yasin Aşan

Öncü öldürdü sonra intihar etti! Antalya'da korkunç olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 47 yaşındaki Özgür Yeke, önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürdü, ardından aynı silah ile intihar etti. Yeke'nin telefonla görüşerek intihar edeceğini söylediği ablası olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

'nın ilçesinde saat 13.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 821 Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katı oldu.

Edinilen bilgiye göre 47 yaşındaki Özgür Yeke, ilk olarak ablasını arayarak edeceğini söyledi. Aynı saatlerde komşuları Yeke'nin dairesinden 3 el silah sesi duydu.

Yeke'nin ablası ve komşularının durumu yetkili birimlere ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kapısı açık bırakılan daireden içeri girdiklerinde Özgür Yeke ve kimliği belirsiz bir kadını yatakta hareketsiz olarak buldu. Yapılan kontrollerde Yeke ve kimliği henüz belirlenemeyen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

ABLASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kardeşi ile yaptığı görüşme sonrası Özgür Yeke'nin oturduğu ikamete gelen ablası ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Sinir krizi geçiren ve daireye girmesine izin verilmeyen abla ekiplere, "Ölmemiş değil mi, polis abi. Ölmemiş" diyerek kardeşinden bir haber almaya çalıştı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken, Yeke'nin silahından çıkan kurşunlar sonucu hayatını kaybeden kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

