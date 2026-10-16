Ordu'da karşı şeride geçen kamyona yolcu minibüsü çarptı: Can kaybı ve yaralılar var

Ordu'da Fatsa-Kumru-Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda M.A.Ö. idaresindeki 52 TA 523 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

MİNİBÜSTEKİ YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Yol üzerinde duran kamyona H.İ.A.'nın kullandığı 52 M 2557 plakalı yolcu minibüsü çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ş.S. (63) olay yerinde hayatını kaybetti. Her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan 18'i öğrenci toplam 23 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.