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Gündem
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:51

Kocaeli'de sele kapılan muhtarın cansız bedenine İzmit Körfezi'nde ulaşıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine İzmit Körfezi'nde ulaşıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 18:51

Kocaeli'de önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonrası eski muhtar Mustafa Gedikli hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli'de sele kapılan muhtarın cansız bedenine İzmit Körfezi'nde ulaşıldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli'de kuvvetli yağış sonrası kaybolan eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedeni İzmit Körfezi açıklarında bulundu.
14 Ekim günü akşam saatlerinde aracını almaya çıkan Gedikli'nin taşkın sularına kapıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi.
Gedikli'nin aracı, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunarak sudan çıkarıldı.
Arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde Sahil Güvenlik ekiplerince İzmit Körfezi'nde yüzey taraması yapıldı.
Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda Gedikli'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ÖNCE ARACI BULUNDU

Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında dün aracı bulunan Gedikli için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde, Sahil Güvenlik ekiplerince İzmit Körfezi'nde yüzey taraması yapıldı.

Kocaeli'de sele kapılan muhtarın cansız bedenine İzmit Körfezi'nde ulaşıldı

CESEDİ KÖRFEZDEN ÇIKTI

Başiskele ilçesi ve çevresinde Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerince Büyükşehir Belediyesiyle koordineli şekilde sürdüren çalışmalardan acı haber geldi.

Ekipler eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine İzmit Körfezi açıklarında ulaşıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

14 Ekim günü akşam saatlerinde eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalan Gedikli, yoğun yağışın ardından eve gitmek için aracını almaya çıktı. 

Gedikli'den haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerinden Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi.

Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç, sudan çıkarıldı. 

 

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