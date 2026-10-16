Kocaeli'de sele kapılan muhtarın cansız bedenine İzmit Körfezi'nde ulaşıldı

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İstanbul
Kocaeli'de önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sonrası eski muhtar Mustafa Gedikli hakkında kayıp ihbarında bulunulması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Başiskele ilçesi Yaylacık Mahallesi'ndeki dere yatağında dün aracı bulunan Gedikli için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ikinci gününde, Sahil Güvenlik ekiplerince İzmit Körfezi'nde yüzey taraması yapıldı.
Başiskele ilçesi ve çevresinde Sahil Güvenlik, jandarma ve AFAD ekiplerince Büyükşehir Belediyesiyle koordineli şekilde sürdüren çalışmalardan acı haber geldi.
Ekipler eski muhtar Mustafa Gedikli'nin cansız bedenine İzmit Körfezi açıklarında ulaşıldı.
14 Ekim günü akşam saatlerinde eşiyle birlikte tarlalarındaki barakada kalan Gedikli, yoğun yağışın ardından eve gitmek için aracını almaya çıktı.
Gedikli'den haber alamayan eşi, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntülerinden Gedikli'nin kullandığı aracın taşkın sularına kapıldığı belirlendi.
Dün, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında ters dönmüş halde bulunan araç, sudan çıkarıldı.