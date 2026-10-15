Kocaeli Valiliği vatandaşları uyardı: “Trafiğe çıkmayın”

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İstanbul
Kocaeli Valiliği trafik önlemlerine dair yayınladığı duyuruda son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği belirtti. Bu kapsamda vatandaşlardan acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istendi.
Ayrıca güzergah uyarılarının da yapıldığı duyuruda, D-130 Karayolu'nu kullanacak sürücülere dikkat çekildi. Açıklamada, "D-130 Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.