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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:07

Kocaeli Valiliği vatandaşları uyardı: “Trafiğe çıkmayın”

Kocaeli Valiliği, son meteorolojik verilere göre kentte gün boyunca etkili olacak aşırı yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Valilik halkın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamasını istedi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Kocaeli Valiliği vatandaşları uyardı: “Trafiğe çıkmayın”
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 10:07

Kocaeli Valiliği trafik önlemlerine dair yayınladığı duyuruda son meteorolojik verilere göre aşırı yağışların gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği belirtti. Bu kapsamda vatandaşlardan acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istendi.

HABERİN ÖZETİ

Kocaeli Valiliği vatandaşları uyardı: “Trafiğe çıkmayın”

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli Valiliği, il genelinde gün boyunca sürecek aşırı yağışlar nedeniyle trafik önlemleri kapsamında duyuru yayımlayarak vatandaşları uyardı.
Aşırı yağışların gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği belirtildi.
Vatandaşlardan acil ve zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları istendi.
D-130 Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanacağı ifade edildi.
Seyahat etmek zorunda olanların Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Kocaeli Valiliği vatandaşları uyardı: “Trafiğe çıkmayın”

D-130 KARAYOLU'NU KULLANACAK SÜRÜCÜLER DİKKAT

Ayrıca güzergah uyarılarının da yapıldığı duyuruda, D-130 Karayolu'nu kullanacak sürücülere dikkat çekildi. Açıklamada, "D-130 Karayolu'nda ulaşımda aksamalar yaşanacağından, seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın Yeniköy Kavşağı ile Karşıyaka Kavşağı arasındaki alternatif güzergâhları kullanmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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ETİKETLER
#D-130 Karayolu
#Kocaeli Valiliği
#Yeniköy Kavşağı
#Karşıyaka Kavşağı
#Trafik Önlemleri
#Gündem
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