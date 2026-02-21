Ordu'da sahur vaktinde öğretmenden acı haber

Ordu'nun Fatsa ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Sahur vakti yaşanan olayın gerçekleştiği adres, Evkaf Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, Fatsa İslamdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapan 42 yaşındaki Emrah Uflaz, ikamet ettiği apartmanın 5. katındaki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 çocuk babası Uflaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.