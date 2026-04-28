Adana'nın Ceyhan ilçesinde ormanlık alanda parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Ormanlık alanda dehşet: Parçalanmış erkek cesedi bulundu!

HABERİN ÖZETİ Ormanlık alanda dehşet: Parçalanmış erkek cesedi bulundu! Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir ormanlık alanda parçalanmış erkek cesedi bulundu. Vatandaşların kötü kokular üzerine durumu bildirmesiyle jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri ormanlık alanda çalışırken parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, ölüm şekli ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖTÜ KOKULAR DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Adatepe Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Vatandaşlar ormanlık alandan gelen kötü kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ormanda kokunun nereden geldiğini yönünde çalışma yapan jandarma ekipleri, parçalanmış bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemelerde cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Parçalanmış ceset ölüm şekli ve kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.