Osmaniye’de park halindeki araçtan erkek cesedi çıktı

Bahçe ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi üst kısmındaki ormanlık alanda vatandaşlar, park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz şekilde durduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Cemal Fırat olduğu tespit edilirken şahsın Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

