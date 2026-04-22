Otel havuzunda korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan bir otelin havuzunda meydana gelen olayda, havuza giren 8 yaşındaki M.O.B., bir süre sonra gözden kayboldu.
Havuzun altında hareketsiz halde bulunan çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.O.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel müdürü S.T., otelin mesul müdürü M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.