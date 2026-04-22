Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bulunan bir otelin havuzunda meydana gelen olayda, havuza giren 8 yaşındaki M.O.B., bir süre sonra gözden kayboldu.

HABERİN ÖZETİ Otel havuzunda korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğun feci ölümü Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde bir otelin havuzunda 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Havuza giren 8 yaşındaki M.O.B. bir süre sonra gözden kayboldu. Havuzun altında hareketsiz halde bulunan çocuk, kaldırıldığı hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili otel müdürü, mesul müdür ve havuz görevlisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Havuzun altında hareketsiz halde bulunan çocuk, bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. M.O.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan otel müdürü S.T., otelin mesul müdürü M.E. ve havuz görevlisi A.O.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.