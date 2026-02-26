Otomobil iş yerine daldı! Feci kazada yaralılar var

Bingöl'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkii oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir iş yerine girdi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerin UMKE, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci kazada 5 kişi yaralanırken yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.