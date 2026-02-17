Otomobil uçuruma yuvarlandı! Kastamonu'daki feci kazada ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Gökbelen kötü mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, D.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlandı.
Kazada araçta bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.