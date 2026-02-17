Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Gökbelen kötü mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, D.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Otomobil uçuruma yuvarlandı! Kastamonu'daki feci kazada ölü ve yaralılar var Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, sürücü dahil iki kişi yaralandı. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. D.Y. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre uçurumdan yuvarlandı. Kazada yolcu Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü D.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada araçta bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.