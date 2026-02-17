Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Kastamonu'daki feci kazada ölü ve yaralılar var

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak 50 metre uçurumda yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Kastamonu'daki feci kazada ölü ve yaralılar var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 09:44

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Gökbelen kötü mevkisi oldu. Edinilen bilgiye göre, D.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçurumda yuvarlandı.

HABERİN ÖZETİ

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Kastamonu'daki feci kazada ölü ve yaralılar var

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, sürücü dahil iki kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı.
D.Y. idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek 50 metre uçurumdan yuvarlandı.
Kazada yolcu Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü D.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir yolcu yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Otomobil uçuruma yuvarlandı! Kastamonu'daki feci kazada ölü ve yaralılar var

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada araçta bulunan Yunus Kapusuz olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Kastamonu'daki feci kazada ölü ve yaralılar var

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. , sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ailecek kozmetik vurgunu! 3 ayda milyonluk hırsızlık: Mağazaları mesken tuttular
Hastanede skandal olay! Doktordan habersiz adına bin 327 reçete yazılmış
ETİKETLER
#yaralılar
#Uçurum Kazası
#Ölümlü Kaza
#Kastamonu Trafik Kazası
#Hanönü Kaza
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.