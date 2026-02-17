Hastanede skandal olay! Doktordan habersiz adına bin 327 reçete yazılmış

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görevli doktor bilgisi dışında çok sayıda reçete yazıldığını fark etti. Durum karşısında endişelenen doktor durumu hemen ihbar etti. Şikayeti üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı. Doktorun ihbarı sayesinde sahte reçete çetesi çökertildi.

BİN 327 REÇETE YAZILMIŞ

Yürütülen soruşturmalar kapsamında; başsavcılık koordinesinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 'sahte reçete' çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 2 hastane çalışanının doktorun bilgisi dışında reçete yazdığı tespit edildi ve tüm veriler incelendiğinde toplam bin 327 adet usulüz reçete yazıldığı, reçetelerin toplam tutarının 2 milyon 665 bin 767 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi eczacı, 3 eczane çalışanı olmak üzere 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.