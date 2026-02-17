Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hastanede skandal olay! Doktordan habersiz adına bin 327 reçete yazılmış

Hatay'da bir doktorun bilgisi dışında çok sayıda reçete yazıldığını fark edince durumu ihbar etti. Yapılan ihbar ile sahte reçete çetesi çökertilirken, bin 327 usulsüz reçete yazdığı tespit edildi. 2 hastane çalışanı olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 09:12

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde görevli doktor bilgisi dışında çok sayıda reçete yazıldığını fark etti. Durum karşısında endişelenen doktor durumu hemen ihbar etti. Şikayeti üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşları zararına suçundan soruşturma başlatıldı. Doktorun ihbarı sayesinde sahte reçete çetesi çökertildi.

Hastanede skandal olay! Doktordan habersiz adına bin 327 reçete yazılmış

BİN 327 REÇETE YAZILMIŞ

Yürütülen soruşturmalar kapsamında; başsavcılık koordinesinde Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince 'sahte reçete' çetesine düzenlendi. Operasyonda; 2 çalışanının doktorun bilgisi dışında reçete yazdığı tespit edildi ve tüm veriler incelendiğinde toplam bin 327 adet usulüz reçete yazıldığı, reçetelerin toplam tutarının 2 milyon 665 bin 767 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili, 2 hastane çalışanı, 2 sahibi eczacı, 3 eczane çalışanı olmak üzere 7 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#eczane
#operasyon
#hastane
#Sahte Reçete
#Gündem
