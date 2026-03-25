"Polisiz" diyerek eve girdiler, anne ile oğlunu vurdular! Adana'da akılalmaz olay

Adana'nın Seyhan ilçesinde dün gece saat 03.00 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Barbaros Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, silikon maskeli 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtarak 26 yaşındaki Y.C., 45 yaşındaki M.C. ve F.C.'nin yaşadığı eve girdi. Şüpheliler, eve girdikten sonra defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Açılan ateş sonucunda anne M.C. ve oğlu Y.C. yaralandı. Saldırı sırasında F.C. ise pencereden kendini dışarı atarak son anda kurtuldu.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve oğlunun hastanede tedavisi devam ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.