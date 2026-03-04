‘Polisiz’ yalanıyla kapıyı açtırdılar! 550 bin lirayı silahla gasbettiler

Bornova’da “Polisiz” yalanıyla kapıyı açtırarak bir eve giren şüpheliler, ev sahibi E.T. ve arkadaşı U.A.'yı tabancayla bacaklarından yaraladı. Şüpheliler, girdikleri evdeki 550 bin TL parayı da zorla alarak olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbarın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, başlattıkları çalışma neticesinde şüphelilerin A.İ., O.T. ve N.T. olduğunu belirledi. Şahısların Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi de yakaladı.

RUHSATSIZ TABANCA VE UZİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ile uzi olarak tabir edilen ruhsatsız otomatik tabanca ve bu silaha ait şarjör ile 6 adet fişek ele geçirildi.

61 YIL 9 AY 26 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden O.T.'nin yapılan GBT sorgusunda, yağma suçundan toplamda 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar ve ele geçirilen suç unsurları Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.