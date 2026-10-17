Restoranda asansör düştü! Garson hayatını kaybetti

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İstanbul
Samsun'un Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir restoranda yaşana kaza bir garsonu hayattan kopardı.
Restoranda garsonluk yapan Oğuzhan Şanlı (31), 4. katta bulunan yemek servis asansörüyle uğraştığı sırada asansörün düşmesi sonucu kabinle birlikte zemine düştü.
Ağır yaralanan Şanlı, kaldırıldığı samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.