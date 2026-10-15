Beykoz'da okul inşaatında acı olay: Suyu tahliye etmek isterken kuyuya düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerindeki bir okul inşaatında meydana gelen olayda, kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası inşaat alanındaki kuyuya dolan suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi Faik Ş., dengesini kaybederek kuyuya düştü. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye, UMKE ve arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan talihsiz işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekiplerin zamana karşı yarışarak işçiyi kuyudan çıkardığı o zorlu anlar ise kameralara yansıdı.