Sakarya'da alüminyum fabrikasında patlama: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde üretim yapan ASAŞ Alüminyum fabrikasının dökümhane bölümünde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı, bir kişi ise dumandan etkilendi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 6 araç ve 18 personelle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda yaralanan 2 işçi ile dumandan etkilenen 1 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.