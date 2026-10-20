Beylikdüzü’nde yüreklerin ağza geldiği anlar: Balkondan aşağı sarkan kadını ailesi son anda kurtardı

İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 15. Sokak’ta akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkon duvarına çıkarak aşağı sarkan kişi, mahallede büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sokaktaki vatandaşlar şahsın düşme ihtimaline karşı aşağıda battaniye açarak önlem aldı. Balkondan aşağıya doğru sarkan kişi, tam düşmek üzereyken ailesinin kollarından yakalayıp yukarı çekmesiyle son anda kurtarıldı. Yürekleri ağza getiren o korku dolu anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.