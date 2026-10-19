Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü

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İstanbul
Yunanistan'da 2 kişinin bulunduğu hafif uçak, iniş yapmaya çalışırken yere çakıldı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Pieria ilinde 2 kişinin bindiği tek motorlu hafif uçak, Pieria Aeroclub yakınlarındaki su bulunmayan bir dere yatağına düştü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pilot ve uçaktaki yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen 2 kişinin cansız bedeni, uçağın gövdesinin dışında bulundu.
Uçaktaki pilotun 41 yaşında deneyimli bir yangın söndürme uçağı pilotu olduğu aktarılırken, kazada ölen yolcunun ise 58 yaşında ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Acı haberi alan pilotun ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayı anlatan görgü tanıklarından biri, "Alçaktan uçuyordu. Yaptığı manevrayla muhtemelen iniş yapacaktı" ifadelerini kullandı.
Yetkililer, pilotların kazadan önce herhangi bir teknik sorun olduğunu bildirmediğini söyledi. Uçağın inişi sırasında meydana gelen kazanın mekanik arızadan kaynaklı olabileceği belirtiliyor.
Kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ederken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.