Yunanistan'da 2 kişinin bulunduğu hafif uçak, iniş yapmaya çalışırken yere çakıldı.

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HABERİN ÖZETİ Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü Yunanistan'ın Pieria ilinde 2 kişinin bulunduğu tek motorlu hafif bir uçak, iniş yapmaya çalışırken su bulunmayan bir dere yatağına çakıldı. Uçakta bulunan 41 yaşındaki yangın söndürme uçağı pilotu ile 58 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri uçağın gövdesinin dışında bulundu. Pilotun kazadan önce herhangi bir teknik sorun bildirmediği, ancak kazanın mekanik arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

UÇAK DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Pieria ilinde 2 kişinin bindiği tek motorlu hafif uçak, Pieria Aeroclub yakınlarındaki su bulunmayan bir dere yatağına düştü.

PİLOT VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pilot ve uçaktaki yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen 2 kişinin cansız bedeni, uçağın gövdesinin dışında bulundu.

Uçaktaki pilotun 41 yaşında deneyimli bir yangın söndürme uçağı pilotu olduğu aktarılırken, kazada ölen yolcunun ise 58 yaşında ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Acı haberi alan pilotun ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayı anlatan görgü tanıklarından biri, "Alçaktan uçuyordu. Yaptığı manevrayla muhtemelen iniş yapacaktı" ifadelerini kullandı.

İLK BULGULAR TEKNİK ARIZAYI GÖSTERİYOR

Yetkililer, pilotların kazadan önce herhangi bir teknik sorun olduğunu bildirmediğini söyledi. Uçağın inişi sırasında meydana gelen kazanın mekanik arızadan kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ederken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.