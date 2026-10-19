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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 01:57
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 02:12

Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü

Yunanistan'ın Pieria şehrinde tek motorlu hafif uçak dere yatağına düştü. Kazada uçakta bulunan pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 01:57
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 02:12

'da 2 kişinin bulunduğu hafif uçak, iniş yapmaya çalışırken yere çakıldı.

HABERİN ÖZETİ

Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Yunanistan'ın Pieria ilinde 2 kişinin bulunduğu tek motorlu hafif bir uçak, iniş yapmaya çalışırken su bulunmayan bir dere yatağına çakıldı.
Uçakta bulunan 41 yaşındaki yangın söndürme uçağı pilotu ile 58 yaşındaki yolcu hayatını kaybetti.
Ölen 2 kişinin cansız bedenleri uçağın gövdesinin dışında bulundu.
Pilotun kazadan önce herhangi bir teknik sorun bildirmediği, ancak kazanın mekanik arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

UÇAK DERE YATAĞINA DÜŞTÜ

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Pieria ilinde 2 kişinin bindiği tek motorlu hafif uçak, Pieria Aeroclub yakınlarındaki su bulunmayan bir dere yatağına düştü.

Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü

PİLOT VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri pilot ve uçaktaki yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölen 2 kişinin cansız bedeni, uçağın gövdesinin dışında bulundu.

Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü

Uçaktaki pilotun 41 yaşında deneyimli bir yangın söndürme uçağı pilotu olduğu aktarılırken, kazada ölen yolcunun ise 58 yaşında ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü

GÖRGÜ TANIĞI KAZA ANINI ANLATTI

Acı haberi alan pilotun ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayı anlatan görgü tanıklarından biri, "Alçaktan uçuyordu. Yaptığı manevrayla muhtemelen iniş yapacaktı" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da küçük uçak düştü: Pilot ve yolcu öldü

İLK BULGULAR TEKNİK ARIZAYI GÖSTERİYOR

Yetkililer, pilotların kazadan önce herhangi bir teknik sorun olduğunu bildirmediğini söyledi. Uçağın inişi sırasında meydana gelen kazanın mekanik arızadan kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

Kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ederken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#yunanistan
#Dere Yatağı
#Pieria
#Ert
#Hafif Uçak
#Dünya
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