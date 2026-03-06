Sakarya'da hareketli operasyon! Polis ekiplerine direndiler

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün hareketli saatler yaşandı. Olayın meydana geldiği adres Yeni Mahalle oldu.

Edinilen bilgiye göre, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki E.A., cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmedi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda firari hükümlünün Yeni Mahalle'deki bir adreste saklandığını tespit etti.

FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN KAÇMASI İÇİN POLİSE DİRENDİLER

Çalışmaların ardından harekete geçen polis ekipleri, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak istedikleri sırada evdekilerin ve çevredeki vatandaşların mukavemetiyle karşılaştı. Mahallelinin taşkınlık çıkararak polise zorluk çıkardığı arbede esnasında kaçmaya çalışan E.A., bölgeye sevk edilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.