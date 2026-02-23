Sakarya'da kardeşlerin tartışması kötü bitti: 1 ölü

Erenler ilçesinde dün gece saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda M.A. isimli şahıs ile kardeşi Yakup Acar (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BÜYÜYEN TARTIŞMADA POMPALI TÜFEKLE KARDEŞİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey M.A., yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Yakup Acar’a (30) ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yakup Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.