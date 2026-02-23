Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sakarya'da kardeşlerin tartışması kötü bitti: 1 ölü

Sakarya'da, kardeşler arasındaki tartışmada pompalı tüfekle ateş eden ağabey, kardeşini vurarak öldürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sakarya'da kardeşlerin tartışması kötü bitti: 1 ölü
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 03:57
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 03:57

ilçesinde dün gece saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda M.A. isimli şahıs ile kardeşi Yakup Acar (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

BÜYÜYEN TARTIŞMADA POMPALI TÜFEKLE KARDEŞİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey M.A., yanındaki pompalı tüfekle kardeşi Yakup Acar’a (30) ateş açtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Yakup Acar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) kaldırıldı. Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKALANDI

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelisi M.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da karı-koca tartışması 2 ölümle bitti! Eşini vurup canına kıydı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#tartışma
#cinayet
#pompalı tüfek
#erenler
#kardeş cinayeti
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.