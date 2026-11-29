İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki R.A. ile 49 yaşındaki K.T. arasındaki husumetten dolayı taraflar barışmak için bir araya geldi.

BARIŞMAK İÇİN BULUŞTULAR, KAVGA ÇIKTI

Olay yerinde aralarında yeniden kavga çıkınca, K.T. ve R.A. tabancayla birbirlerine ateş etti. Yaralanan K.T., ambulansla Samsun Şehir Hastanesine, diğer yaralı R.A. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.