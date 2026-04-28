Samsun’da evlat dehşeti! Kolonya içip annesinin kolunu kırdı

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 56 yaşındaki Y.Ö., kolonya içtikten sonra 77 yaşındaki annesi N.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Y.Ö., annesine saldırarak kolunu kırdı. Yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen Y.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.