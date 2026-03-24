Samsun'da kan donduran vahşet! Baldızını öldürdü, intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Kökçüoğlu Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olan 3 çocuk babası 52 yaşındaki Hasan A., baldızı 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Nigar A.'nın yaşadığı binaya geldi. Hasan A., yanında bulunan eşini dışarı iterek apartman kapısını kapattı. Baldızıyla binanın girişinde yalnız kalan şahıs, tabancasını çıkararak Nigar A.'ya peş peşe ateş açtı. Başından, sırtından ve koltuk altından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan A., daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti.

Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Nigar A. ve Hasan A.'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Hasan A.'nın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.