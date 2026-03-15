Samsun’da kıskançlık kavgası: Aynı erkeğe aşık olan komşusunun yüzünü bıçakladı

Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda aynı rezidansta altlı üstlü komşu olarak yaşayan 26 yaşındaki E.E. ile 23 yaşındaki K.N.Y. aynı kişiye aşık oldukları gerekçesiyle kavga çıktı. Şüpheli E.E., eski erkek arkadaşı 24 yaşındaki U.C.İ.’nin K.N.Y.’nin evinde olduğunu öğrenince elinde bıçak gece yarısı komşusu olan genç kadının kapısına dayandı.

BİRİ BIÇAKLADI, DİĞERİ ISIRDI

E.E. ile kapıyı açan K.N.Y. arasında kıskançlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönerken, E.E. bıçakla K.N.Y.’yi faça şeklinde yüzünden yaraladı. K.N.Y. de E.E.yi kolundan ısırdı. Yaralı E.E. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, E.E. ise Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.